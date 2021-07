Rsa, Ca' d'Industria: Visite agli ospiti anche con una sola dose di vaccino

Cambiano nuovamente, ma in senso meno restrittivo, le regole per la visite agli ospiti della Rsa Ca' d'Industria di Como. Da oggi, infatti, è consentito l'ingresso con visita di persona anche a chi si è vaccinato contro il covid anche con un sola dose.

Dopo mesi in cui le visite erano consentite soloi rimandendo all'esterno della struttura - quindi comunicando attraverso un cellulare, laddove possibile - da qualche settimana erano state già consentite le visite agli ospiti, vaccinati con due dosi, da parte di parenti e amici vaccinati anch'essi con due dosi: una visita alla settimana per persona. L'ulteriore concessione di oggi, sperando che la variante Delta non porti a nuove rigide norme, ristabilisce così un minimo di normalità e umanità. Ospite e visitatore si possano finalmente anche abbracciare. Rimane ovviamente obbligatorio l'uso della mascherina.