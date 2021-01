Gli studenti comaschi tornano a scuola: dal 7 gennaio didattica in presenza ma al 50%

Didattica in presenza al 50 per cento con possibili scaglionamenti e rafforzamento delle corse dei bus. E' il piano per il rientro a scuola che il prefetto di Como, Andrea Polichetti, ha illustrato ai rappresentanti dell'Unione degli studenti nell'incontro che si è tenuto il 31 dicembre nella sede della Prefettura in via Volta. Per quanto riguarda i trasporti, il prefetto ha assicurato che le corse dei bus sono state potenziate e alcuni orari modificati. Gli studenti hanno spiegato che "tuttavia è da specificare che questo è un piano flessibile".

"Il prefetto - hanno inoltre fatto sapere dopo l'incontro i rappresentanti dell'Uds - ha sottolineato come la situazione sia tutt'altro che stabile e che ci potrebbero essere modifiche già dalla seconda settimana, a seconda del corso che prenderanno gli eventi. Il dialogo si è rivelato abbastanza disteso, e il nostro interlocutore ha fatto il punto su alcune delle questioni da noi sollevate".

“Il prefetto ha accolto le nostre richieste circa soluzioni da proporre, ad esempio, rafforzare i mezzi di trasporto” – afferma Brunhilde Paleari, coordinatrice dell’UDS Como– con la possibilità di effettuare ulteriori interventi specifici su corse che si rivelassero ancora troppo piene o troppo poco frequenti. La nostra richiesta di partecipare regolarmente al tavolo di coordinamento della gestione della scuola durante il Covid, con la possibilità di inviare un feedback mensile, è stata rifiutata; tuttavia ci hanno sollecitato a restare in contatto con le istituzioni, facendo pervenire tutte le segnalazioni che riteniamo adeguate. Ci ha inoltre invitato a collaborare con i dirigenti scolastici per monitorare la situazione".

“Come sempre le parole vanno seguite dai fatti” – aggiunge Muhieddine Bissan, responsabile comunicazione dell’UDS Como- “ma il percorso di confronto con le istituzioni con al centro la fondamentale questione del rientro si è avviato positivamente.”