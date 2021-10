Covid, probabile richiamo per i vaccinati con il monodose Johnson

Come è noto, il vaccino Johnson & Johnson è uno dei vaccini vettore adenovirale, come quello di Astrazeneca, ma inoculato in monodose. Ma è di queste ore la notizia che è in corso un processo di revisione da parte di Fda e successivamente ci sarà certamente anche di Ema, qualora arrivassero indicazioni, come è largamente possibile, di somministrare una seconda dose: un vaccino Rna messaggero avrebbe anche il vantaggio di generare una risposta immunologica anche migliore. Ad affermarlo è stato il presidente del Css e coordinatore Cts Franco Locatelli durante la trasmissione 'Che Tempo Che Fa' su Rai3. Attualmente la dose, booster per i vaccinati Astra, Moderna e Pfizer, è già indicata per gli over 60 ma solo almeno dopo sei mesi dalla seconda dose.