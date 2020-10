Covid, Fanetti e Orsenigo: " Riaprire vecchio Sant'Anna per ospitare quarantena dei pazienti comaschi"

Torna putroppo d'attualità una diversa destinazione del vecchio ospedale Sant'Anna. A chiedere una sua ricollocazione "covid" sono Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Partito Democratico, e Stefano Fanetti, capogruppo Pd in comune a Como.

"Como e i comaschi - scrivo i due Dem - devono poter contare sul presidio Covid del Vecchio Sant’Anna riaperto finalmente la scorsa estate e che ora, con una curva di contagio in drastico rialzo, può finalmente accogliere i pazienti che devono affrontare una quarantena in abitazioni troppo piccole, dove l’isolamento non è possibile e i familiari stessi sarebbero a rischio. Il potenziamento della sorveglianza sanitaria a Como e il ritorno alla medicina di territorio devono passare necessariamente dal Vecchio Sant’Anna, da una struttura pronta che in poco tempo potrebbe alleviare la pressione crescente sugli ospedali della città”.

“Il Comune di Como - si legge ancora - si sta attivando per individuare hotel e altre strutture che possano offrire un luogo sicuro a chi non può autoisolarsi o presenta sintomi che non richiedono attenzione medica continua come nelle terapie intensive o sub-intensive. Prima ancora di intraprendere questa strada, però, guardiamo alle risorse che abbiamo facilmente a disposizione sul territorio. A Mariano Comense ha riaperto la degenza di transizione dell’Ospedale Felice Villa. Facciamo lo stesso con Como, per dare ai cittadini un valido supporto in un momento critico. La seconda ondata di Coronavirus, per quanto sfortunata, ci offre una possibilità rara che a marzo non avevamo: giocare d’anticipo in base all’esperienza maturata la scorsa primavera. Non facciamoci quindi cogliere di sorpresa: i locali allestiti in via Napoleona saranno un prezioso aiuto ai malati di tutta la provincia”.