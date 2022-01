Riapre l'ospedale covid in Fiera: ricoverato il primo paziente

Sono trascorsi sette mesi da quando l'ospedale in Fiera di Milano, creato per assistere pazienti covid, ha chiuso i battenti. Costruito in piena emergenza sanitaria, nella primavera 2020, il nosocomio era stato poi chiuso lo scorso giugno rimanendo disponibile per futuri picchi pandemici.

I casi con l'arrivo dell'estate erano diminuiti e la pandemia riusciva ad essere gestita dai reparti dei singoli ospedali.

La decisione di riaprire l'ospedale in Fiera è stata presa dalla Regione per cercare di alleggerire la pressione sugli altri ospedali della Lombardia e poter garantire a chi affetto da altre patologie le giuste cure.

Il primo paziente è arrivato oggi, 14 gennaio 2022.

L'ospedale in Fiera è stato aperto tre volte: a inizio pandemia (marzo-giugno 2020) e con la seconda ondata tra ottobre 2020 e giugno 2021 e infine oggi 14 gennaio 2022.

La gestione è affidata al Policlinico di Milano.

All'interno - spiegano - sono stati riattivati due moduli da 15 letti ciascuno, per un totale di 30 disponibili. Alle 12.30 è stato ricoverato il primo paziente. Medici e infermieri provengono, oltre che dal Policlinico anche da Niguarda. Se il numero dei ricoverati dovesse aumentare, potrebbero arrivare anche i sanitari di altre strutture deò territorio come avvenne in passato.