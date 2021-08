Riapertura della scuola in sintesi: mense, mascherine, green pass, distanze e palestre

A Como e in Lombardia tra poco riaprono le aule: ecco ciò che è stato deciso fino ad ora in 10 punti

L'apertura della scuola è imminente a Como e e in Lombardia: il 13 settembre le aule riaprono. Se molte cose in merito alla gestione delle attività scolastiche sono state stabilite, altre sono ancora da fissare e a tal proposito oggi, 24 agosto, ci sarà, come riportato anche sul Corriere della Sera, una riunione con i sindacati.

Una sintesi di cosa è stato deciso fino ad ora