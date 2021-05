Per entrare in Italia dalla Svizzera non basta il test negativo: serve compilare un modulo online di "tracciamento"

Non basta dimostrare di essere risultati negativi al tampone per il covid. Per entrare in Italia dalla Svizzera occorre compilare un modulo online che, di fatto, serve a "tracciare" gli itinerari che si presume seguire nel Belpaese. Nello stesso modulo bisogna fornire indicazione dei domicili in cui si intende pernottare e i numeri di telefono ai quali si è reperibili dalle autorità.

La procedura richiesta dal ministero della Salute al portale dell'EU Digital Passenger Locator Form è, in sintesi, la seguente:

1) Selezionare "Italia" come Stato di destinazione

2) Registrarsi sul portale creando un account personale con nome utente e password

3) Confermare l'account attraverso un link che viene inviato all'indiirizzo di posta elettronica che è stato indicato

4) Compilare e inviare il modulo

I punti 2 e 3 servono solo per la prima volta. Ogni viaggiatore riceverà via e-mail il "Passenger Locator Form" in formato pdf e QRcode, che potrà essere mostrato direttamente sullo smartphone o anche essere stampato.