E' ufficiale: Regione Lombardia fa ricorso al Tar contro la zona rossa

Come preannunciato dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, la zona rossa finisce davanti al Tar. Fontana ha detto che verrà presentato formale ricorso al tribunale amministrativo contro: "Dopo il provvedimento del ministro Speranza, che ha deciso di collocare la Lombardia in ‘zona rossa’, la Regione lunedì mattina presenterà ricorso al Tar contro il provvedimento, con richiesta di misura cautelare urgente”.

Fontana, infatti, insieme al neoassessore al Welfare, Letizia Moratti, ha spiegato di non ritenere corretta una decisione che si basa su dati non aggiornati ma riferiti a fine dicembre. In poche parole secondo il governatore la situazione dei contagi e dei ricoveri in Lombardia (e dunque l'indice Rt) non sono tali da necessitare l'applicazione delle rigide norme restrittive di contenimento che caratterizzano, appunto, la zona rossa.