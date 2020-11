Como, istruzioni per la raccolta rifiuti: chi è positivo al covid deve gettare tutto nello stesso sacco

Il Comune di Como ha diffuso le indicazioni da seguire per la raccolta dei rifiuti durante il periodo di emergenza sanitaria. Chi è positivo o in quarantena obbligata non deve più differenziare i rifiuti di casa. Si getta tutto nell’indifferenziato, utilizzando due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore per i rifiuti. Prima di esporli per la raccolta, indossare guanti monouso e chiudere bene i sacchetti, senza schiacciarli con le mani, utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo. Successivamente i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti dell’indifferenziato e vanno lavate le mani. Gli animali da compagnia non devono accedere al locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti.