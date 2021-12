Quarantena ridotta o eliminata per chi ha la terza dose: il 29 dicembre si riunisce il Cts

Di ieri 27 dicembre le parole del governatore della Lombardia Attilio Fontana che spingeva per riflettere sui giorni di quarantena per chi ha già fatto la terza dose. Pronta la risposta del Cts (Comitato tecnico scientifico) che si riunirà in merito il 29 dicembre. Questo meeting anche a seguito dei disagi di questi ultimi giorni alla ricerca di tamponi, con lunghe file davanti alle farmacie di tutta la Lombardia e Italia.

Quarantena ridotta: l'ipotesi

L'ipotesi che si fa più strada sulla gestione della quarantena è che sia eliminata per chi ha tre dosi di vaccino e sia ridotta a 4 giorni (massimo 5) per chi ha due dosi. C'è anche chi spinge per provvedimenti più rigorosi per chi non ha il vaccino ma al momento l'ipotesi di favorire con una quarantena breve (o del tutto assente a seconda delle dosi ricevute) i vaccinati è la più quotata. Le Ats e e le Asl inoltre non hanno abbastanza personale per poter seguire i tarcciamenti (contatti e quarantene). L'isolamento è spesso un atto volontario dei cittadini. Per questo si chiede che il personale attualmente dedito al tracciamento venga utilizzato per la campagna vaccini, per evitare anche in questo code e disagi.

Tamponi

Un altro argomento che verrà trattato, come riportato anche su Il Corriere della Sera, riguarda l'attendibilità dei tamponi rapidi (antigenici). È indubbio, come rilevato, che non sempre l'esito sia veritiero e potrebbero esserci cambiamenti anche sull'utilizzo del tampone necessario per il green pass base.

Mascherine Ffp2: prezzo calmierato

Nell'ultimo decreto il governo ha imposto l'obbligo delle mascherine di tipo Ffp2 per mezzi di trasporto, teatri e cinema. È stato notato che in pochissimi si sono adeguati a questa norma anche per i costi delle Ffp2. Le Regioni chiedono quindi un prezzo calmierato.