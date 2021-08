Quante persone posso invitare a casa? Cosa dicono (e non dicono) le Faq del governo

Rimangono alcune regole per gli spostamenti in macchina

Ferragosto si avvicina e molti avranno in mente la classica grigliata, magari nel proprio giardino invitando gli amici a casa. Ma cosa dicono le Faq del Governo in merito al numero di invitati in zona bianca? In realtà, dopo aver ricontrollato oggi 10 agosto non c'è scritto nulla di specifico in merito.

Le linitazioni riguardano invece gli spostamenti in macchina dove è specificato che:

?Posso usare l’automobile con persone non conviventi? Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

Insomma molto genericamente dalle Faq e dai decreti si evince che in zona bianca non c'è né il coprifuoco, né limiti al numero di persone che si possono invitare in un’altra abitazione privata, ma rimane il divieto di organizzare feste private anche nei luoghi privati. Dunque si può fare una cena o un pranzo con gli amici a casa, ma non organizzare una vera e propria festa.