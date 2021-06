Stop alle mascherine all'aperto, ma non se c'è assembramento

L'Italia il 28 giugno sarà tutta in zona bianca e questa potrebbe essere la data da cui si potranno togliere le mascherine all'aperto. La decisione potrebbe arrivare già oggi: il Comitato Tecnico Scientifico sta ragionando proprio su questo punto e si pensa al 5 luglio come data dove verranno abolite le mascherine negli spazi aperti.

Ci ragionerà oggi 21 giugno il comitato tecnico scientifico e in serata dovrebbe arrivare una sintesi delle decisioni prese.

Sembra tramontata, di fronte al trend costante di numeri in calo sui contagi, l'ipotesi dello stop delle mascherine all'aperto a metà del prossimo mese. La mascherina andrà comunque indossata nei luoghi a rischio assembramento, ma all'aperto l'obbligo sembra avere i giorni contati.

Il premier Mario Draghi, durante la conferenza sull'andamento della campagna vaccinale, lo aveva lasciato intendere sottolineando che avrebbe chiesto un parere certo al Cts. E poco dopo il ministro della salute, Roberto Speranza, aveva spiegato di aver fatto il primo passo ufficiale per raccogliere le osservazioni degli esperti del comitato.

Qualche giorno fa, anche il governatore lombardo Attilio Fontana, si era sbilanciato sul tema mascherina, invitando comunque tutti alla prudenza. “Molte restrizioni sono state eliminate, il prossimo mese di luglio si potrà eliminare la mascherina all’aperto - aveva anticipato durante un incontro con la stampa -. Non dobbiamo però dimenticare che anche se in misura minore il virus circola ancora e soprattutto con la variante indiana, soprattutto in luoghi chiusi e tra persone non conviventi e vaccinate, è quindi indispensabile continuare ad osservare il distanziamento".

"Così come è atto di responsabilità sottoporsi a test qualora si entri in contatto con persone che contraggono il virus e osservare tutte le regole previste, compreso l’isolamento. Più saremo responsabili - aveva concluso - più terremo sotto controllo il virus e potremo godere della libertà di cui a lungo siamo stati privati".