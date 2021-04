Quando riapriranno normalmente bar e ristoranti? Ipotesi giugno

Se per molte attività (parrucchieri, estetisti e negozi vari) il passaggio da zona rossa ad arancione è se non altro una boccata d'ossigeno, poco cambia per ristoranti, bar, palestre teatri e cinema che devono sottostare a norme molto rigide (se non addirittura a chiusure) anche in zona arancione. Nel Comasco bar e ristoranti hanno mostrato il loro dissenso in molti modi, con manifestazioni, proteste e anche qualche cartello dettato dall'esasperazione.

Hanno provato ad unirsi in campagne social, promuovendosi l'un l'altro, invitando la gente all'asporto e al take away. Si sono inventati nuovi packaging per l'asporto, non solo di cibo ma anche di aperitivi. Nei rari periodo di zona gialla, dove era consentita l'apertura al pubblico se non altro diurna, si sono messi (i più) a norma, con igienizzatori, tavoli distanziati. Hanno cercato risposte dal Governo sul perché queste categorie (la ristorazione ma anche le palestre e i teatri- lo show business in generale) fossero così pericolose, più di una metro affollata o di una corsia del supermercato il sabato pomeriggio ma la loro situazione è rimasta la stessa e da domani 12 aprile per loro non cambierà praticamente nulla.

Ci si chiede quindi, a distanza di un anno cosa ne sarà di queste attività. Quanti riapriranno e quanti chiuderanno per sempre.

Il Governo ha un piano?

Prima di indicare delle date il presidente del consiglio Mario Draghi vuole vedere i dati e capire a che punto è la pandemia. Ma una roadmap bisognerà pure iniziare a concepirla, anche a costo di doverla rivedere in un secondo momento se le cose non dovessero andare come auspicato. La mancanza di un piano con delle precise scadenze, inizia a farsi sentire in un Paese già stremato dalla pandemia e dalle chiusure dei mesi scorsi. E le proteste degli ultimi giorni ne sono un esempio.

Secondo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, una prima scaletta potrebbe arrivare "tra il 20 aprile e il 15 maggio”. "Io sono un aperturista con giudizio, il giudizio sono i numeri" ha spiegato ai microfoni della trasmissione 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus. "Non c'è una data, c'è però la necessità di fare una road map di aperture. L'R0 scende lievemente, io credo che nelle prossime settimane continuerà a scendere in maniera più decisa. Inoltre, abbiamo protetto il personale sanitario e molti anziani. Accadrà che nell'ultima decade di aprile diventeranno più chiari i dati che oggi iniziamo a vedere. Il calo dei ricoveri e delle terapie intensive sarà più deciso, non credo il numero dei casi perché il virus continuerà a circolare tra le fasce più giovani non ancora protette, ma questo non comporterà casi di malattia grave".

"Questo permetterà di programmare le riaperture. Dobbiamo 'copiare' il Regno Unito, mutuando la loro esperienza e dare una tempistica sulla base di quello che hanno fatto loro. Poiché come Europa siamo partiti un po' in ritardo, possiamo ipotizzare riaperture un mese e mezzo dopo Gran Bretagna e Usa". Quest'ultima non è proprio una buona notizia dal momento che il piano in 4 fasi elaborato dal governo inglese prevede un vero e proprio ritorno alla normalità non prima del 21 giugno anche se già dal prossimo 12 aprile riapriranno negozi, pub e ristoranti, ma solamente con tavoli o spazi all'aperto.

Il 2 giugno potrebbero riaprire molte attività

È più ottimista il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. Quando inizieremo a riaprire? "In Francia dicono 14 luglio (festa nazionale francese, ndr), negli Usa il 4 luglio (giorno dell'indipendenza, ndr) e noi abbiamo il due giugno, un po' prima. Potrebbe essere una data - azzarda il ministro - ma il tema è programmazione e monitoraggio. La programmazione è fondamentale quindi dobbiamo iniziare a dire noi stiamo lavorando settore per settore stiamo vedendo i protocolli e faremo le nostre proposte".