Cala l’attività dei Punti Tampone, a Como e provincia si riorganizza tutto: cosa cambia

Visto il calo della domanda e la conseguente richiesta da parte di Regione Lombardia di assicurare per la prossima settimana 6 mila tamponi complessivi, l’attività dei Punti Tampone di Asst Lariana verrà riorganizzata. Da lunedì 14 febbraio l’offerta per il territorio (che ha garantito fino a 13mila tamponi settimanali) vedrà mantenere il servizio su tutti i Punti, assicurando quindi lo stesso numero di linee e le sedi di erogazione e riducendo gli orari di apertura (riduzione che è stata effettuata sulla base del tasso di saturazione degli appuntamenti registrato in questi giorni).

Como Via Napoleona 60 dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 9.30.

Accesso consentito per le seguenti utenze: pre-ricoveri, medicina preventiva, PMA, solventi.

Como Via Castelnuovo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.30, sabato e domenica dalle 8 alle 12

Accesso consentito per le seguenti utenze: sintomatici, fine isolamento, scuola, prenotati da Ats

Cantù via Caduti di Nassiriya dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.30

Accesso consentito per le seguenti utenze: sintomatici, fine isolamento, prenotati da Ats

Menaggio - Ospedale Erba Renaldi dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00

Accesso consentito per le seguenti utenze: sintomatici, fine isolamento, prenotati da Ats, solventi

Olgiate Comasco Piazza Mercato il martedì dalle 14.30 alle 16

Accesso consentito per le seguenti utenze: prenotati da Ats

In tutti i Punti Tampone il test viene eseguito dal personale in modalità drive through e pertanto è obbligatorio presentarsi in auto. Il cittadino deve presentarsi munito di mascherina, documento d’identità, tessera sanitaria e ricetta/provvedimento del medico/pediatra/Ats.

Tamponi Salivari

Per le persone fragili è prevista la possibilità di effettuare dei tamponi salivari. E' l'operatore sanitario che, viste le necessità dei pazienti, valuta l'offerta della tipologia corretta (tampone molecolare o tampone salivare).

I punti tampone di Asst Lariana dove è possibile effettuare i test salivari sono:

Cantù - Via Caduti di Nassiriya (c/o camper) Como - Via Castelnuovo Como - Via Napoleona 60 (ingresso da Via Colonna) Menaggio - parco dell'ospedale (c/o tendone)

Anche in questo caso il test viene eseguito dal personale in modalità drive through e pertanto è obbligatorio presentarsi in auto.

A Mariano Comense lo sportello Scelta e Revoca resta aperto fino al 16 febbraio

Prosegue ancora fino al 16 febbraio l’attività dello sportello Scelta e Revoca di Mariano Comense, riaperto due settimane fa per venire incontro ai cittadini a seguito del contemporaneo pensionamento nell'ambito territoriale di due medici di medicina generale. Lo sportello, che si trova all'interno del presidio Felice Villa ed è collocato di fianco al Cup, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. L'accesso dell'utenza è regolato dai volontari della Protezione Civile, coinvolti dall'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Giovanni Alberti, per evitare assembramenti all'interno della sala.

“Tra il 13 e il 31 gennaio abbiamo licenziato circa 800 pratiche presentate online e all’apertura dello sportello avevamo circa 1198 cittadini che risultavano privi dell’assistenza sanitaria (siamo partiti da un totale di 2008 cittadini al 13 gennaio rimasti senza il medico) - spiega il dottor Renato Casartelli, responsabile per Asst Lariana dell’area territoriale Lariana Est - Dall’apertura dello sportello si sono presentate, in media, circa 35 persone al giorno che sommate a quelle che hanno preferito utilizzare il canale telematico hanno portato ad evadere altre 460 domande. All’appello ne mancano ancora circa 700 che chiuderemo nel corso dei prossimi giorni”.

Come detto, resta sempre possibile, ed auspicabile, che la domanda venga presentata online attraverso l'apposito portale Scelta e Revoca https://servizionline.asst- lariana.it/ Una volta inserita la richiesta, saranno gli uffici a gestire direttamente le pratiche tramite un apposito portale di back office e il cittadino sarà contattato direttamente via mail e/o telefonicamente a seconda dei recapiti da lui lasciati.

Fino Mornasco: Punto Prelievi aperto il mercoledì e il venerdì dalle 7.30 alle 9.15

A partire dalla prossima settimana il Punto Prelievi di Fino Mornasco sarà aperto il mercoledì e il venerdì dalle 7.30 alle 9.15. Con l’occasione si ricorda che per accedere ai Punti Prelievo è necessario effettuare una prenotazione tramite il servizio online ZeroCoda oppure contattando il call center regionale al numero 800.638.638 (numero verde da rete fissa) o 02/999599 (da cellulare). L'accesso diretto senza prenotazione, è consentito solo per la consegna di materiale biologico (urine, feci, etc.) e per le prestazioni urgenti.