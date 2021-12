Punti Tampone a Como e provincia: chi può accedere e come

Seguendo le indicazioni di Regione Lombardia, l’accesso ai Punti Tampone di Asst Lariana è regolato da nuove disposizioni.

Chi può accedere

Sintomatici

- con prenotazione di ATS

- con prenotazione del Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta, Medico Continuità Assistenziale

- con ricetta del Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta, Medico Continuità Assistenziale

Fine isolamento (guarigione)

- con prenotazione di ATS

- con prenotazione del Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta, Medico Continuità Assistenziale

- con il provvedimento di isolamento inviato da ATS

Rientro dall’estero

- con prenotazione di ATS

- con il provvedimento di disposizione di quarantena rilasciata da ATS.

Fine quarantena per i contatti stretti: per la fine della quarantena dei contatti stretti il tampone va effettuato in farmacia

Dove

I Punti Tampone di Asst Lariana sono a Como in via Napoleona (dalle 8 alle 13.30 dal lunedì al venerdì); a Cantù in via Martiri di Nassirya (dalle ore 8.30 alle 13 dal lunedì al sabato); a Menaggio, all’interno del parco dell’ospedale (dalle ore 8.30 alle ore 12 dal lunedì al venerdì); ad Olgiate Comasco, nella piazza del Mercato (martedì dalle 14.00 alle 15.30).

Come

In tutti i punti tampone il test viene eseguito dal personale in modalità drive-through e pertanto è obbligatorio presentarsi in auto.