Punti tampone: attività riorganizzata con il calo della domanda

Per fortuna la pandemia rallenta di giorno in giorno e le richieste per i tamponi covid diminuiscono. In ragione del calo della domanda, Asst ha quindi provveduto provveduto a riorganizzare l’attività dei Punti Tampone.

Da giovedì 26 maggio il Punto Tamponi a Cantù sarà aperto dalle 8 alle 11, dal lunedì al venerdì; la postazione mobile presente ad Olgiate Comasco il martedì pomeriggio viene sospesa; nulla cambia per quanto riguarda il Punto Tamponi in via Napoleona a Como (aperto dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 15, il sabato dalle 8 alle 12, la domenica dalle 9 alle 11) e il Punto Tamponi all’ospedale di Menaggio (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 11). Per quanto riguarda le modalità di accesso è sempre necessaria la prenotazione dell’appuntamento; l’autopresentazione è ammessa presentando la ricetta del medico curante). Con l’occasione si ricorda altresì che con la fine dello stato di emergenza, l’erogazione gratuita dei tamponi per le categorie che ne hanno diritto non è più prevista da parte delle farmacie.

Servizi on-line: nuova funzionalità per il rilascio dei Modelli S1 e S2

E’ stata introdotta una nuova funzionalità per i cittadini nell’ambito dei servizi on-line resi disponibili attraverso il portale dedicato https://servizionline.asst-lariana.it/ dedicata al rilascio del Mod. S1 per tutti i cittadini e del Mod. S2 momentaneamente riservata ai soli cittadini del Distretto Speciale di Campione d'Italia. La nuova funzionalità si aggiunge a quelle già attive: cambio medico/pediatra; nuova iscrizione; rinnovo iscrizione; esenzioni; duplicato tessera sanitaria; scelta in deroga; RSA/RSD/Comunità - Modulo dedicato alle Strutture sociosanitarie. Nei venti mesi di attività del portale Servizi Online sono state processate oltre 160mila pratiche.