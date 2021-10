Prova green pass in Comune a Como, tutto tranquillo e solo qualche assenza

Comune di Como alla prova green pass. Il primo giorno in cui ci si presenta al lavoro solo dopo aver mostrato il certificato verde non ha presentato particolari criticità. All'ingresso di Palazzo Cernezzi non si segnalano proteste e l'accesso avviene senza alcun problema. Si registra al momento solo qualche assenza ma i dati ufficiali delle presenze effettive al lavoro ancora non sono noti. Occorre ricordare a questo proposito che la percentuale dei vaccinati a Como supera il 90%. In mattinata è prevista una protesta contro il green pass in piazza Verdi.