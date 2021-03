La protesta contro la DAD si allarga: manifestazioni anche a Fenegrò e Carugo

Il movimento di protesta organizzato dalla Rete Nazionale Scuola in Presenza si è allargato a macchia d'olio in tutta Italia tanto che in diverse province per il 21 marzo 2021 sono in programma molteplici proteste non solo nei relativi capoluoghi. Per esempio a Como domenica si manifesta non solo in piazza Cavour ma anche a Carugo, in via Cadorna angolo via Verdi, e a Fenegrò, davanti alle scuole medie in via dell'Arte. Il ritrovo è previsto per le 15.30.



Veronica Cattaneo è una della mamme che ha organizzato la manifestazione di Carugo: "Ci siamo ritrovate a una protesta organizzata a Giussano e abbiamo pensato di fare la stessa cosa sul nostro territorio per coinvolgere altri genitori comaschi in questo movimento che punta semplicemente a chiedere la ripaertura delle scuole, nidi compresi, nekl rispetto delle norme anticontagio".Roberta Reginato, invece, è una delle organizzatrici della manifestazione di Fenegrò: "Abbiamo voluto unirci anche noi a questa protesta, ma siccome molti genitori hanno difficoltà a spostarsi o preferiscono evitare di andare a Como per limitare gli assembramenti, abbiamo pensato che fosse il caso di organizzare una manifestazione a livello locale. Se l'affluenza dovesse essere superiore alle aspettative inviteremo i genitori manifestanti a rispettare dei turni per evitare gli assembramenti.