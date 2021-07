Otto persone denunciate per avere manifestato contro il green pass a Como

La Digos di Como ha identificato alcune persone accusate di non avere comunicato in anticipo luogo, giorno e ora della protesta

Otto persone che hanno partecipato alla manifestazione del 24 luglio 2021 contro il green pass del governo Draghi sono stati denunciati dalla Questura di Como. La polizia scientifica ha identificato nella giornata di oggi queste otto persone e le ha denunciate per violazione delle norme in materia di pubbliche manifestazioni. In poche parole non avrebbero comunicato alla Questura lo svolgimento della manifestazione con almeno tre giorni di preavviso, previsti dalla normativa per predisporre gli idonei servizi di ordine e sicurezza pubblica.