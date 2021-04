Vaccini in Lombardia, dal 22 aprile al via prenotazioni per i 60-64enni

Ecco come prenotarsi

A partire dalla mezzanotte di domani, giovedì 22 aprile, anche le persone di età compresa tra i 60 e i 64 anni potranno prenotare il proprio appuntamento per la vaccinazione anti Covid-19.

Si ricorda che per le prenotazioni online è necessario collegarsi al sito https:// prenotazionevaccinicovid. regione.lombardia.it/ e tenere a portata di mano il Numero di Tessera Sanitaria e il Codice Fiscale.

Possibili anche le prenotazioni al call center al numero 800 894 545; tramite i Postamat di Poste Italiane o attraverso i portalettere.

Si tratta di oltre un milione e 100 mila lombardi, anche se bisognerà vedere quanti aderiranno. I lombardi sopra i cinquant'anni, circa un milione e 600 mila, dovrebbero a questo punto partire con le prenotazioni il 30 aprile; tutti gli altri, ovvero quattro milioni di persone, il 14 maggio.

Rispetto al piano sono state già anticipate invece altre date. I 65-69 enni hanno avviato le prenotazioni il 19 aprile anziché il 22; i 70-74enni sono stati già avviati alla vaccinazione mentre avrebbero dovuto aspettare il 27 aprile. Quest'ultimo anticipo è stato dovuto anche alla minore adesione, rispetto a quanto previsto, della fascia immediatamente superiore, ovvero 75-79 anni.

E corre, in Lombardia, il piano vaccini: sono 65 mila le vaccinazioni somministrate martedì 20 aprile, di cui 56 mila le prime dosi. Un dato che supera la previsione di Francesco Paolo Figliuolo, commissario nazionale covid, che aveva assegnato alla Lombardia una quota minima di 51 mila inoculazioni giornaliere per arrivare a 500 mila dosi in tutta Italia. Già quasi novemila i cittadini con più di 65 anni vaccinati, che hanno iniziato a prenotarsi lunedì sul portale di Poste Italiane.