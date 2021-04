Con la giornata odierna è entrato in funzione il nuovo portale regionale https:// prenotazionevaccinicovid. regione.lombardia.it/ per le prenotazioni dei nati tra il 1942 e il 1946 (79-75 anni). Le prime somministrazioni saranno effettuate a partire dal 12 aprile e, come previsto dalla programmazione regionale, gli Hub massivi, ossia i grandi centri vaccinali, identificati per la provincia di Como, e dove pertanto saranno indirizzati i cittadini, sono Lario Fiere ad Erba e Villa Erba a Como. Tale programmazione è legata all’avvio della campagna massiva e non riguarda quella degli over 80.

Per la somministrazione delle seconde dosi restano confermati gli appuntamenti già assegnati alle varie categorie nelle sedi di via Napoleona, San Fermo, Menaggio e Cantù.