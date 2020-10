Piccoli e grandi eroi, i bambini e la loro insegnante

È davvero commovente vedere chi non si arrende alla morsa delle restrizioni. Soprattutto quando riguarda i bambini e i loro insegnanti. Orfani anche delle palestre, dove spesso non è possibile mantenere le distanze, nell'ora di motoria occorre arangiarsi cercando spazi all'aperto dove i ragazzi possano fare qualche esercizio nel pieno rispetto delle regole.

È il caso ad esempio di questi alunni di una sculola media di Como, che grazie alla loro insegnante hanno trovato questo spazio, il parcheggio davanti al Nerolodio a Sant'Abbondio, dove tutti insieme e distanziati, approfittando anche della bella giornata di sole, possono fare ginnastica. Si stanno divertendo, stringono la vita fra i denti. Non si lamentano, stanno insieme e vivono questo momento come piccoli eroi innocenti. Grazie a loro, e alla loro docente, per questo sorriso. Per questo soffio di speranza di cui abbiamo tutti bisogno.