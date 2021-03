Piccoli comuni: tolta la deroga dei 30 chilometri in zona rossa

Il sito del Governo ha una pagina con tutte le faq (domande e risposte più frequenti) per dare al cittadino un aiuto per sapere come muoversi nelle varie zone: gialle, arancioni e rosse (qui: https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638).

È stata l’Uncem, l’associazione che riunisce enti e comuni di montagna ad accorgersi che ieri, 15 marzo, dalle faq della zona rossa è "scomparsa" la deroga che permetteva di spostarsi in un raggio di 30 km agli abitanti dei piccoli comuni (quelli con meno di 5000 abitanti).

Per Marco Bussone, presidente nazionale dell’Uncem, ci vuole buon senso e questa regola deve essere rivista e chiarita dal Viminale considerando "anche che, secondo le nuove disposizioni, è possibile andare nelle seconde case ma non nel comune accanto".

Per ora nelle Faq in merito agli spostamenti tra comuni c'è solo questa indicazione:

«Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati».