Pfizer rivela quali potrebbero essere gli effetti della terza dose del vaccino

La terza dose del vaccino Pfizer moltiplicherebbe in modo eccezionale la capacità di risposta immunitaria del nostro corpo. L'infomazione è da prendere con le dovute precauzioni perché arriva direttamente dall'azienda farmaceutica interessata ma è comunque una voce di speranza, in particolare contro la ormai dominante variante delta.

L'azienda, come riferisce Today, ha dichiarato che una terza dose del suo vaccino fornisce un'ulteriore protezione contro la variante delta del covid-19, la più infettiva rilevata ad oggi e che sta guidando la nuova ondata di ricoveri e decessi.

Il produttore di farmaci, presentando gli utili del secondo trimestre, ha dichiarato che una dose di richiamo somministrata almeno 6 mesi dopo la seconda dose ha un profilo di tollerabilità coerente, suscitando una alta produzione di anticorpi neutralizzanti contro la variante delta, 5 volte superiori nelle persone più giovani e più di 11 volte superiori nelle persone anziane rispetto a due dosi. La società prevede di pubblicare dati più definitivi sull'analisi nell'ambito delle discussioni in corso con FDA, EMA e altre autorità di regolamentazione nelle prossime settimane.

Pfizer non ha fornito ulteriori dettagli sullo studio di fase tre iniziato a luglio arruolando 10mila partecipanti. Le azioni di Pfizer, che sul mercato, in questo momento, sono scambiate a +0,78% sono aumentate del 14,3% quest'anno. L'azienda farmaceutica Usa prevede di vendere quest'anno vaccini anti-Covid per un valore di 33,5 miliardi di dollari, grazie a ordini per 2,1 miliardi di dosi in tutto il mondo. Una cifra molto più alta dei 26 miliardi di dollari su cui il gruppo ha dichiarato di puntare a maggio.