Paxlovid, la pillola anti covid si trova in farmacia e può prescriverla il medico

Avevamo già parlato di Paxlovid la pillola anti covid prodotta da Pfizer in circolazione in Italia dai primi di febbraio. La novità consiste nella sua distrubuzione: è stato infatti siglato il protocollo d'intesa tra ministero della Salute, Aifa, Federfarma Servizi, Federfarma, Assofarm, Farmacie Unite e Adf che rende dispensabile su tutto il territorio nazionale il medicinale. La decisione dell'Aifa è diventata esecutiva con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 20 aprile. Con la ricetta del medico di medicina generale il paziente potrà ritirare il farmaco direttamente in farmacia.

Quando si può assumere

Paxlovid deve essere somministrato il prima possibile dopo la diagnosi di covid, non oltre 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi. Il trattamento consiste nell’assunzione di due compresse di nirmatrelvir e una compressa di ritonavir, due volte al giorno, per 5 giorni. L'Aifa sottolinea di i"ndagare in maniera accurata l’anamnesi farmacologica del paziente in quanto il ritonavir ha importanti interazioni farmacologiche con molti farmaci". È consigliata per "gli adulti non ospedalizzati, che non hanno bisogno di ossigenoterapia e con condizioni cliniche concomitanti "che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di Covid-19 severo".

Come si legge in un report dell' Agenzia italiana del farmaco, il medicinale contiene due principi attivi: nirmatrelvir e ritonavir, presenti in due compresse distinte. Nirmatrelvir agisce "riducendo la capacità del SARS-CoV-2 di replicarsi nell’organismo, mentre ritonavir (farmaco già da tempo utilizzato nel trattamento dell’infezione da hiv) non ha attività antivirale ma funziona da booster farmacologico prolungando l’azione di nirmatrelvir".