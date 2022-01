Patrizia Lissi: "Siamo noi sanitari che dovevamo scendere in piazza contro i no vax"

Patrizia Lissi smette i panni di consigliere comunale del Pd a Palazzo Cernezzi e nel suo ruolo di sanitario (infermiera professionale al Sant'Anna di Como) si sfoga sulla sua pagina Facebook. Parole durissime che non lasciano spazio alle intrepretazioni. Un attacco ai no vax ma anche alla politica di Regione Lombardia. Lo riportiamo integralmente in un momento in cui la variante omicron sta nuovamente mettendo in difficoltà gli ospedali.

"Dopo aver letto di nuovi episodi di violenza contro i sanitari - scrive Lissi - penso che noi, operatori sanitari, in questi due anni siamo stati troppo silenziosi e deboli. Noi dovevamo scendere in piazza contro i no vax. Noi dovevamo urlare contro lo sfacelo che si sta compiendo. Lavorare, curare i no vax è veramente molto dura. Sentire le loro frasi, le loro motivazioni è intollerabile"

"Non è scontato che un paese ti curi gratuitamente - aggiunge Lissi - nonostante si facciano scelte fondamentalmente di puro egoismo ( non so quanto ancora possa resistere questo SSN). Non importa se nei pronti soccorsi ci sono persone con altre patologie che aspettano il posto letto da giorni, se le liste d' attesa sono diventate lunghissime, (ricordo che regione Lombardia negli ultimi anni ha cancellato 22.000 posti letto).

"A tutti quelli che hanno strumentalizzato - conclude Lissi - aumentando la confusione pur leggittima, che potevano avere le persone davanti ad una pandemia, agli pseudo intellettuali, a chi " no il green pass ", a chi " mia figlia non la vaccineró mai", a chi ha detto" sono free vax " , a chi va in televisione e riesce a dire delle porcherie in merito come se fossero tutti scienziati, a chi ha incentivato l' ignoranza, a chi dice " non sono d' accordo sull' obbligo vaccinale", a chi ha detto " c' è uno studio scientifico che dice di prendere le vitamine per curare il covid", a chi parla perchè deve aprire la bocca indipendentemente da quello che dice...a tutti questi auguro tante notti insonni. Mascherine ffp2, distanziamento e igienizzazione".