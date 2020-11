Sosta gratis finché Como è in zona rossa: l'elenco dei parcheggi dove non si paga

Il Comune di Como ha accolto parzialmente la richiesta di quanti speravano e chiedevano parcheggi gratuiti in occasione del periodo di "sof lockdown". Palazzo Cernezzi ha reso noto che con "il protrarsi dell'emergenza sanitaria nonché delle limitazioni agli spostamenti attualmente in vigore in Lombardia, si è manifestata l'esigenza di prevedere delle agevolazioni per la sosta, pensate per chi, per vari motivi, deve rimanere alla propria residenza o domicilio".

Pertanto, l'amministrazione comunale ha individuato alcune aree di sosta nelle quali, a partire da domani e fino a quando la Lombardia resterà una regione classificata “Rossa”, sarà possibile parcheggiare gratuitamente sugli stalli blu senza limitazioni, in modo da agevolare economicamente chi deve restare a casa durante questo periodo.

Sarà possibile sostare gratuitamente sugli stalli lungo le seguenti vie cittadine: viale Innocenzo XI, viale Roosevelt, via Regina Teodolinda da piazza Josemaría Escrivá de Balaguer (esclusa) a via Albricci, via Aldo Moro (parcheggio Ippocastano).