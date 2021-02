Sant'Anna, i pazienti covid in terapia intensiva sono 14

I dati aggiornati a oggi, come comunicato da Asst Lariana, sono questi: 14 pazienti covid ricoverati al Sant'Anna in terapia intensiva, di cui 1 proveniente da Brescia; 199 quelli invece ricoverati non in terapia intensiva, mentre 16 sono in attesa di un posto. Numeri importanti ma che ancora per fortuna non descrivono un vero e proprio allarme. Decisive saranno le prossime settimane e in particolare il mese di marzo, per il quale saranno in vigore le norme del nuovo Dpcm a firma Draghi che sarà valido fino al 6 aprile.

I dati in provincia di Como, come anticipato in questo articolo, non ci pongono però al riparo da rischi. La situazione verrà monitorata il prossimo venerdì ma a questo punto diventa sempre più importante la campagna vaccinale, almeno per la popolazione più a rischio. L'incubo terza ondata più che dal lockdown potrebbe essere smorzato da un incremento importante dei vaccinati.

I dati dei vaccini in Lombardia

Ieri hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid nell'ambito della fase '1 ter' 4.143 anziani a cui si aggiungono i 14 anziani che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino, per un totale di 4.157 dosi somministrate agli over 80. La vaccinazione under 80 ha riguardato 6.134 persone tra I e II dose. Complessivamente nella giornata di ieri sono state somministrate 10.291 dosi di vaccino anti-Covid.

Intanto la campagna di vaccinazione rivolta agli anziani over 80 ha superato il mezzo milione di adesioni in meno di dieci giorni. Sono infatti 508.040 i cittadini lombardi over 80 che hanno aderito alla vaccinazione, il 70% del totale: 325.541 hanno effettuato la registrazione tramite il portale, 159.561 attraverso i farmacisti e 22.938 rivolgendosi ai medici di medicina generale.