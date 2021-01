Ora è ufficiale, da domenica 17 gennaio Como in zona rossa

Ora è ufficiale. Nonostante l'ultimo tentativo di far cambiare idea, la Lombardia da domencia 17 gennaio entra ufficialmente in zona rossa. Nel pomeriggio il ministro Speranza fimerà l'ordinanza con cui tre Regioni vanno in area rossa: sono la provincia autonoma di Bolzano, Lombardia e Sicilia.

Il destino della nostra Regione era segnato da giorni. da quando si era capito che con i nuovi indici Rt non avrebbero lasciato scampo alla Lombardia. Ora dopo il nuovo decreto e la firma del nuovo dpmc, mancava solo questo passaggio per capire quali saranno le conseguenze sulla vita di tutti i giorni: di certo da domenica bar, ristoranti, e negozi non alimentari saranno tutti chiusi. Dad per le superiori e per le seconde e terze medie. Coprifuoco confermato dalle 22 alle 5. Si potrà uscire di casa nel proprio comune solo per lavoro o comprovate necessità, ma sempre con l'autocertificazione.