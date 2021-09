Camper vaccini anti covid a Porlezza: i numeri dell'Open day

Sono 289 le persone vaccinate oggi dalle 9 alle 15 a Porlezza dall'Unità mobile vaccinale (UMVax) di Areu l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza. La partecipazione è stata maggiore che a Como quando durante l'Open day del 19 settembre si vaccinarono 173 persone.

L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Comune di Porlezza, la sanità militare, coordinata dal Centro ospedaliero militare di Milano, la Protezione civile, e con il coinvolgimento di Asst Lariana e Ats Insubria.

L'Unità Mobile Vaccinale è stata posizionata davanti al Centro Civico di Porlezza, in via Garibaldi. I richiami (per le 260 persone vaccinate con Pfizer; le restanti 29 sono state vaccinate con il vaccino monodose Janssen, ndr) saranno somministrati all'ospedale di Menaggio e ad ogni cittadino è stata data comunicazione del giorno e dell'ora in cui presentarsi per il richiamo.