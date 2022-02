Mascherine all'aperto: "L'obbligo sarà tolto da metà febbraio"

Possibile rimozione dell'obbligo di mascherina all'aperto a partire da metà febbraio. Ad annunciarlo è stato il sottosretario alla Sanità, Pierpaolo Sileri, durante un intervento a "24Mattino" su Radio24: "Da meta' febbraio sarà rimosso l'obbligo delle mascherine all'aperto; prima o poi toglieremo anche quelle al chiuso, ma e' troppo presto per parlarne, ci sara' una fase di transizione. Sarà possibile riprendere in sicurezza alcune attività, come quelle delle discoteche – ha spiegato Sileri – grazie soprattutto al fatto che abbiamo l'85% di vaccinati, il 60% di persone che hanno già avuto la terza dose e una circolazione del virus che tende progressivamente a essere più bassa".

In realtà l'eliminazione dell'obbligo della mascherina all'aperto era prevista per l'11 febbraio, infatti l'obbligo è stato disposto dal 24 dicembre con scadenza al 31 gennaio, ma una successiva proroga lo ha esteso per 10 giorni, ma tale disposizione riguardava solo le zone bianche. Chissà se l'ipotesi ventilata da Sileri riguarderà tutta l'Italia.