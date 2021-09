Nuovo Open day vaccini anti covid a Porlezza: orari e info

/ Via Giuseppe Garibaldi

Sabato 25 settembre dalle 9 alle 15, Porlezza ospiterà l'Unità mobile vaccinale (UMVax) di Areu l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Porlezza, la sanità militare, coordinata dal Centro ospedaliero militare di Milano, la Protezione civile, e con il coinvolgimento di Asst Lariana e Ats Insubria.

L'Unità Mobile Vaccinale sarà posizionata davanti al Centro Civico di Porlezza, che si trova in via Garibaldi, sabato 25 settembre, dalle 9 alle 15. Potranno effettuare la vaccinazione tutti coloro che non hanno effettuato la prenotazione attraverso il portale di Regione Lombardia. Sarà necessario presentare solo la tessera sanitaria.

La seconda dose verrà poi somministrata all’ospedale di Menaggio e ad ogni cittadino sarà data comunicazione del giorno e dell’ora in cui presentarsi per il richiamo.