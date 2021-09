Nuovo decreto: green pass obbligatorio per lavoratori statali e privati da metà ottobre

Il green pass per i lavoratori secondo quelle che sono le intenzioni del governo Draghi dovrebbe entrare in vigore il 10 ottobre (allineandosi alle norme già approvate che scatteranno per chi lavora nelle Rsa) o al massimo il 15 ottobre. I governatori delle Regioni hanno infine dato il consenso per estendere l'utilizzo della certificazione verde, come riportato sul Corriere della Sera, anche per chi lavora in aziende private.

Un'altra richiesta che è al vaglio e probabilmente sarà inserita nella bozza che è nelle mani della cabina di regia, è quella di non chiudere i ristoranti anche nelle regioni che dovessero diventare arancioni, questo per poter dare un minimo di stabilità alle imprese. La bozza sarà ultimata oggi è il decreto approvato domani giovedi' 16 settembre.

Ricaptitolando: l'obbligo sarà esteso sia ai lavoratori nel settore pubblico che alle aziende private. A chi lavora in bar o ristoranti o nelle attività dove il green pass è già obbligatorio per i propri clienti e, come da tempo stabilito, anche per il personale scolastico. Green pass per taxisti, per chi guida mezzi a lunga percorrenza dove è in vigore l'obbligo della certificazione e anche nei tribunali e negli studi professionali.

Multe da 400 a 1000 euro e sospensione dello stipendio per chi non si atterrà al nuovo decreto in arrivo domani.

I nodi da sciogliere sul green pass per i lavoratori privati

Ci sono tuttavia ancora alcune questioni spinose da sistemare. Una tra tutte è quella dei tamponi per i lavoratori non vaccinati: chi dovrà pagarlo? I sindacati spingono affinchè sia un costo della ditta, ma Confindustria dice no anche perchè questo potrebbe scoraggiare la vaccinazione. Qualora entro domani non si riuscissero a dipanare le varie criticità, come riportato sul Corriere, il Governo Draghi comincerà subito con i dipendenti della pubblica amministrazione e per quelle attività al chiuso per cui è già obbligatorio per i clienti.