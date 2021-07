In arrivo il nuovo decreto covid: Green Pass e multe, zone gialle e proroga stato di emergenza

C'è grande attesa per il decreto covid con le nuove misure contenitive che sarà pronto al massimo entro la metà della prossima settimana.

Il tema del Green Pass continua ad essere al centro dalla discussione ma presto, entro giovedì 22 luglio, Il Governo renderà effettivi i provvedimenti e le norme del nuovo decreto.

Green Pass e multe

La cosa che fa più discutere è l'utilizzo o meno del Green Pass nei ristoranti al chiuso. Per il resto sembrerebbe oramai chiara la linea presa dall'Italia in merito: il Green Pass sarà indispensabile per tutti i luoghi pubblici a rischio assembramento, come riportato anche sul Corriere della Sera. In caso contrario torneranno le multe (fino a 400 euro per chi è sprovvisto del certificato verde) e per i gestori dei locali che non facessero rispettare questo decreto 5 giorni di chiusura.

Un'altra novità che dovrebbe essere confermata è che il Green Pass sarà rilasciato solo a chi ha già avuto la seconda dose di vaccini e revocato a chi l'ha ricevuto pur avendo solo la prima.

Entro fine mese con ogni probabilità, sempre nel decreto su cui sta lavorando il Governo, sarà prolungato lo stato d'emergenza che è in scadenza il 31 luglio.

Zone gialle

È più di un'ipotesi quella che vede il ritorno delle zone gialle nelle regioni dove i paramentri di valutazione del rischio pandemico non saranno nei limiti decisi. Non ci sarà coprifuoco ma in queste zone tornerebbero le mascherine all'aperto e altre restrizioni che saranno specificate nel nuovo decreto.

La situazione in Lombardia

Il governatore Fontana ha chiaramente esperesso il suo parere sull'utilizzo "alla francese" del Green Pass, dichiaramdo che in Lombardia è inutile (data la forte adesione alla campagna vaccinale), di diverso avviso la vicepresidente Letizia Moratti che si è "smarcata" da Fontana dicendo che il Green Pass potrebbe essere un ottimo strumento per "la sicurezza dei cittadini". Ma a questo punto sarà il decreto covid del Governo di Mario Draghi della prossima settimana a deciderne l'utilizzo e a stabilire i nuovi parametri per i colori delle zone.