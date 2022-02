Nuove regole anti covid, scadenze, obbligo vaccinale e green pass: il calendario fino al 15 giugno

Comincia, si spera, la nuova fase di gestione della pandemia che dovrebbe riportarci alla normalità. Ecco, in base alle nuove regole e ai decreti emessi, le date da segnarsi.

7 febbraio

Per chi è vaccinato, guarito e ha ricevuto anche la dose booster il green pass, a partire da questa data, avrà una scadenza illimitata. Stesso discorso per chi ha fatto due dosi e poi è guarito dal covid. Vale invece sei mesi la certificazione verde per chi ha avuto il covid e poi ha fatto due dosi: per avere la scadenza illimitata potrà fare la terza dose. Per chi ha fatto due dosi il green pass ha una validità di sei mesi e così per chi ha avuto il covid ma non si vaccinerà (sei mesi di durata dall'esito del primo tampone positivo).

Restrizioni in zona rossa

Continua il monitoraggio settimanale dell'ISS ma anche in zona rossa e arancione per chi è vaccinato non ci saranno restrizioni: chi ha il green pass rafforzato non avrà divieti di spostamenti e attività.

11 febbario

Addio mascherina all'aperto. Resta l'obbligo di indossarla al chiuso e su tutti i mezzi di trasporto (su aerei, navi, trasporto pubblico anche locale ci vuole la Ffp2). Chi è stato a contatto con un positivo e ha fatto la terza dose da meno di 120 giorni non dovrà fare la quarantena ma indossare la Ffp2 e stare in autosorveglianza.

Discoteche e sale da ballo

Dall'11 febbraio possono riaprire (anche per ballare) le discoteche ma solo per chi ha il green pass rafforzato. Nei locali da ballo al chiuso ( 50% di capienza consentita) c'è comunque l'obbligo di indossare la mascherina tranne in pista. Nei locali all'aperto si potrà stare senza mascherina ma con le capienze indicate (75%).

15 febbraio

Obbligo vaccinale per gli over 50 che dovranno avere almeno la prima dose. Multa di 100 euro una tantum per chi non sarà in regola e sanzioni fino a 1500 euro se trovati sul luogo di lavoro senza certificazione verde rafforzata. Per chi deve effettuare i controlli sanzioni fino a 1000 euro.

31 marzo

L'Italia, salvo proroghe emesse dal Governo, che deciderà sotto data, dovrebbe uscire dallo Stato di Emergenza.

15 giugno

Finisce l'obbligo vaccinale per tutte le categorie di lavoratori ( personale sanitario, scolastico, forze dell'ordine).