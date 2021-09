Una manifestazione No Green Pass, "per un ritorno alla normalità", è stato organizzato da Persone in Movimento e altre associazioni per sabato 4 settembre, alle ore 17,30, in piazza Cavour a Como. Alle 18.00, sempre nel salotto buono del capoluogo, intervento dell’avv. Frida Chialastri, Gruppo Comicost, che parlerà di green pass, scuole, insegnanti e rispondera’ alle domande dei presenti. Seguirà un corteo in lungolago.