I negozi da "zona rossa" senza green pass da febbraio

A partire dal 1° febbraio 2022 alcuni negozi saranno accessibili solo con green pass (semplice, non rafforzato, ottenibile anche con tampone). A stabilirlo il nuovo Dpcm in arrivo. Ma quali sono le attività che, anche a Como e in Lombardia, saranno accessibili solo con la certificazione verde e quelle invece che rimarranno aperte a tutti? Al momento la lista non è ancora definita, ma ha dei punti fermi. Ad esempio per fare la spesa al supermercato, entrare in farmacia o andare dal veterinario non servirà mai il green pass.

Nuove regole dal 1° febbraio

Al momento il governo sta lavorando al decreto che sancirà nuove regole per contrastare la pandemia. Già il Dpcm varato lo scorso 5 gennaio, oltre all'obbligo vaccinale per gli over 50, stabiliva che fino al 31 marzo è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazione verde covid-19 (tampone antigenico rapido o molecolare con risultato negativo) l'accesso ai "servizi alla persona" (dal 20 gennaio) e "ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali" (dal 1° febbraio) con l’esclusione di "quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona". Proprio quest'ultima frase andrà chiarita meglio, per capire quali negozi e attività rimarranno 'green pass free'.

Al momento il ministero dello Sviluppo economico avrebbe chiesto di aggiungere ulteriori attività quelle che resteranno aperte per tutti - che sicuramente includono, appunto, supermercati, farmacie e studi veterinari. Ad essere inclusi dovrebbero essere anche tabacchi, edicole, librerie, negozi di giocattoli e, per esigenze inderogabili, anche ambulatori medici e dentistici. Da parrucchiere, barbiere ed estetista, invece, si entra solo se si ha almeno il tampone negativo.