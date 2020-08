I Nas nelle Rsa di Como: si sospetta l'epidemia colposa

Sono 363 le cartelle cliniche di pazienti morti nelle Rsa di Como che i Nas hanno sequestrato. Tutto nasce da alcune segnlazioni presentate da parenti di anziani deceduti e da dipendenti delle 17 Rsa alle quali i Nas di Milano hanno fatto visita dopo che l Procura di Como ha aperto altrettanti fascicoli d'inchiesta per vederci chiaro. Le ipotesi di reato sono di omicidio colposo e epidemia colposa. In poche parole si indaga su come siano stati rispettati i protocolli anticovid nelle strutture oggetto dell'inchiesta. Oltre alle Rsa figura anche un ospedale del Comasco tra le strutture sanitarie indagate.

