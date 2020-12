Le multe di Natale e Capodanno (e cosa fare per evitarle)

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha spiegato che saranno 70mila gli agenti di polizia preposti ai controlli nelle piazze durante il periodo natalizio. "Non ci può essere un controllo discreto e non ci può essere una militarizzazione delle città" ha detto Lamorgese sottolineando però che i controlli saranno più incisivi alle frontiere e negli aeroporti. Si tratta di fare tamponi per chi entra ed esce per evitare la diffusione della pandemia. Abbiamo l'esperienza di questa estate che non è stata positiva e dobbiamo evitare che ci sia una terza ondata".

Non sarà un Natale normale, e nemmeno sereno: quello di quest'anno saranno vacanze blindate. Lo abbiamo capito ormani da settimane. Come già successo in altri periodi della scorsa primavera, soprattutto a Pasqua durante il primo lockdown, con l'avvicinarsi della vacanze natalizie tornano di moda droni e controlli a tappeto. Ma cosa rischia chi non rispetta le misure anti-contagio, in vigore a Como e in tutta Italia, particolarmente rigide soprattutto nei giorni del 25, 26 dicembre e Capodanno , messe in campo dal governo con gli ultimi due decreti ?

Il Viminale ha predisposto un piano che prevede posti di blocco a imbuto sulle autostrade e sulle più importanti arterie viarie, ma anche varchi controllati con banchi delle forze dell’ordine in aeroporti, stazioni e porti e polizia sui treni a lunga percorrenza. Non solo. La polizia utilizzerà anche droni dall’alto per individuare assembramenti nei centri delle città o traffico in eccesso su strade e autostrade.

Natale e Capodanno: le multe per chi non rispetta le regole

Insomma, sarà meglio attenersi alle regole. Per chi non le rispetta le multe sono come sempre severe, anche se il nuovo non cambia le sanzioni previste per chi infrange le disposizioni anti-Covid. Per la maggior parte delle violazioni la multa va dai 400 ai 1000 euro ma scende a 280 euro in caso di pagamento entro 5 giorni. In caso di recidiva tuttavia l’importo raddoppia. Se ad esempio veniamo sorpresi a violare il coprifuoco o non rispettiamo lo stop alla mobilità in entrata e in uscita dalle regioni e province autonome dal 21 dicembre al 6 gennaio, il rischio che si corre è quello di dover pagare una sanzione minima di 280 euro. Il discorso è ovviamente diverso per quanto riguarda gli ospiti a casa. In questo caso nel Dpcm viene usata la formula del “fortemente raccomandato” e dunque non c’è il rischio di multe.

Se veniamo “colti in fallo” il consiglio è quello di non mentire: al posto della sanzione amministrative in questi casi può scattare il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale, un reato penale punito con la reclusione da uno a sei anni. Si sfocia nel penale anche se si viene sorpresi fuori casa nonostante la positività al coronavirus: in questo caso il reato è quello di epidemia colposa e prevede una pena da sei mesi a tre anni.

Spostamenti tra regioni e comuni: quando si rischia la multa

Per chi viola il divieto di assembramento, l’obbligo di indossare la mascherina, l’obbligo di non uscire dalle 22 alle 2 nonché altre regole previste dalle attuali leggi per contenere la pandemia, la multa è di 400 euro. Stessa sanzione per chi non rispetta le limitazioni alla mobilità. Il decreto legge 2 dicembre n.158 vieta dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 gli spostamenti tra regioni diverse, tranne quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Non ci si potrà spostare nelle seconde case, in quei giorni, se si trovano in una regione diversa. Ulteriore stretta nei giorni più "caldi": infatti il 25 e il 26 dicembre 2020 e il primo gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra comuni diversi, con le stesse eccezioni (lavoro, salute, necessità, tutte da autocertificare in caso di controlli). Esiste una eccezione: sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Chi può uscire dal comune in cui vive quindi? Nei giorni festivi (25 dicembre, 26 dicembre, 1 gennaio) lo può fare solo chi ha comprovate esigenze. Ovviamente chi si reca fuori dal proprio comune in precedenza, vi può fare comunque ritorno. Chi può uscire dalla regione in cui vive? Ci si può spostare prima delle date indicate dal decreto legge e rientrare a casa in qualsiasi momento, ma solo tra regioni fascia gialla. In fascia rossa ci si può spostare solo per urgenze vere, come l'assistenza a una persona non autosufficiente.

Capitolo seconde case: restando in fascia gialla, ci si può andare prima del 21 dicembre. Poi dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio. Nei giorni festivi come 25, 26 dicembre e l’1 gennaio è vietato infatti uscire dal proprio comune, a meno anche qui di dover assistere persone non autosufficienti, oppure a meno di dover lavorare in quelle giornate o di avere problemi di salute.

In sintesi