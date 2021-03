Menaggio, arriva un'unità mobile radiografica: esami direttamente al letto dei pazienti

Appena consegnato e già funzionante e al lavoro, un'unità mobile radiografica digitale consegnata nei giorni scorsi all'ospedale di Menaggio. Il dispositivo, assegnato ad Asst Lariana da Regione Lombardia, consentirà di eseguire gli esami direttamente al letto dei pazienti.

"Questa donazione consente al territorio di disporre di un'arma ulteriore - osserva Alfredo Anselmi, responsabile della Radiologia di Menaggio, diretta da Alberto Sironi - Potremo, infatti, eseguire diagnosi più rapide ai pazienti, utilizzando, tra l'altro, una dose di radiazione minore rispetto alla tecnologia precedente, e rendendo possibile la visualizzazione diretta delle immagini radiologiche ai clinici e ai medici di Pronto soccorso".

In foto: Alcuni membri dell'equipe radiologica dell'ospedale Erba Renaldi di Menaggio con il dottor Anselmi, in piedi a destra e il coordinatore tecnico sanitario di Radiologia medica Riccardo Biffi, il primo in basso a destra.