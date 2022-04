Mascherine, dal 1º maggio non saranno più obbligatorie in alcuni luoghi al chiuso: la possibile lista

La data del 1° maggio, anche se più probabilmente accadrà da lunedì 2, potrebbe portare a una nuova svolta sulle restrizioni atte a contenere la pandemia. Dopo l'addio allo stato di emergenza e dopo l'entrata in vigore delle nuove norme sul green pass, che salvo poche eccezioni dal prossimo mese dovrebbe finalmente andare in soffitta, uno dei temi ancora in discussione in sede di governo è quello che riguarda le mascherine al chiuso. Il Ministro Speranza, nonostante sia cosciente del fatto che con il covid e le sue varianti dovremo inevitabilmente abituarci a convivere ancora a lungo, rimane prudente e si affiderà al parere degli esperti subito dopo Pasqua. Vediamo intanto quali sono le ipotesi più accreditate al momento, anche in considerazione del fatto che stiano andando incontro ai mesi più caldi e tradizionalmente più al riparo dal virus.

Probabilmente chi svolge la propria attività in esercizi aperti al pubblico dovrà indossare la mascherina anche dopo il 30 aprile. Ad esempio, cassieri dei supermercati, commessi e anche per chi è impiegato in uffici pubblici dove si danno servizi ai cittadini. Non è chiaro se l'obbligo sarà esteso anche ai clienti di tali servizi e attività. Ci sono anche altri ambiti dove è altamente probabile che l'obbligo di mascherine permarrà: mezzi di trasporto pubblici, cinema, teatri, concerti. Potrebbe però bastare la mascherina chirurgica, e non più la Ffp2. Niente mascherina in pista in discoteca o quando si fa sport.

Altrove ci saranno magari semplici raccomandazioni, soprattutto dove al chiuso si rischiano assembramenti. Nei luoghi di lavoro privati, deciderà il datore di lavoro. E la scuola? L'ultimo decreto del governo aveva tracciato la strada: "Fino alla conclusione dell’anno scolastico nelle scuole (...) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie". Se probabilmente dal 1 maggio al chiuso in uffici, cinema, negozi l’obbligo di mascherine non ci sarà più, la scuola è l'ultima della lista. Gli alunni di età superiore a 6 anni probabilmente la dovranno indossare fino alla fine dell'anno scolastico.