Malpensa, riaprono i voli da e per New York e sono Covid free

Gli stranieri, specie gli americani, mancano da tanto tempo sul lago di Como. E anche se è ancora presto per cantare vittoria, un piccolo ma importante segnale di ritorno è dato dall'apertura, da parte di American Airlines, della tratta New York- Milano dopo un anno di sospensione.

Sono voli Covid free. Lo annuncia la compagnia aerea statunitense, pronta a fare partire i voli dal 4 aprile con aeromobili Boeing 777-200 che offrono ai passeggeri tre esperienze di viaggio: flagship business, premium economy e main cabin.

I passeggeri che viaggiano su questi voli potranno evitare il periodo di quarantena. Prima della partenza dall'aeroporto newyorkese Jfk, dovranno dimostrare di avere un test Covid negativo. Sulla base delle attuali normative italiane, i passeggeri in arrivo a Milano effettueranno un ulteriore test rapido in aeroporto e, a fronte di un esito negativo, eviteranno l’obbligo di quarantena ottimizzando così il proprio tempo in Italia.

Verrà operato un volo al giorno con i seguenti orari: New York Jfk - Milano Malpensa con partenza alle 19.10 e arrivo alle 9.05 del giorno successivo; Milano Malpensa - New York Jfk con partenza alle 11.10 e arrivo alle 14.15. Da New York si parte il 2 aprile, da Milano il 4. "La sicurezza dei passeggeri e del personale è la nostra priorità assoluta", ha dichiarato Tom Lattig, vice president Emea Sales di American: "Durante l’ultimo anno, American ha fatto importanti passi avanti per viaggiare in sicurezza, lavorando a stretto contatto con le autorità locali e internazionali per stabilire protocolli di viaggio adeguati. I protocolli sanitari di American, unitamente a quelli dei nostri partner aeroportuali di qualità come Milano Malpensa, garantiscono la sicurezza e la tranquillità dei nostri passeggeri durante tutto il viaggio".