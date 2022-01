Lurago d'Erba, il Sindaco rimanda l'apertura della scuola

È stata emanata oggi, 4 gennaio 2022 un'ordinanza firmata dal Sindaco di Lurago D'Erba, Federico Bassani per rimandare du qualche giorno l'apertura delle scuole. Il provvedimento riguarda la Scuola dell’Infanzia, la Primaria e la Secondaria di primo grado dell' Istituto Comprensivo Statale Carlo Porta. Riportiamo parte del testo:

«PRESO ATTO che l’evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione, con un aumento esponenziale di contagi che richiede interventi atti a rallentare il diffondersi della pandemia, anche con misure straordinarie ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme vigenti;

RITENUTO di disporre per i giorni di venerdì 7 gennaio 2022 e sabato 8 gennaio 2022 la chiusura dei plessi della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado – Istituto Comprensivo Statale C. Porta ubicati nel territorio comunale, quale misura precauzionale di livello locale volta ad evitare al massimo l’esposizione a rischi della popolazione scolastica e del personale in servizio e, dunque, finalizzata a contenere ulteriormente l’emergenza epidemiologica in corso...»

Per l'ordinanza completa questo il link.

Dopo il sindaco di Appiano Gentile, che con l'ordinanza del 30 dicembre ha dato "una stretta" per il periodo delle feste (fino al 9 gennaio bar e ristoranri dovranno chiudere al massimo alle 23), altri primi cittadini nel Comasco stanno emettendo provvedimenti ad hoc.