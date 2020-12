Lumini alle finestre la notte di Capodanno per le vittime del covid

Un lumino da accendere questa sera, giovedì 31 dicembre, notte di Capodanno, e mettere alla finestra per dire addio al 2020 ricordando le vittime del covid. La proposta arriva dai ragazzi di Albese con Cassano, Comune in provincia di Como.

All'iniziativa per la notte di San Silvestro ha dato il suo assenso anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana: "Aderisco all'iniziativa ‘Una luce per un abbraccio mancato” ideata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune di Albese con Cassano (Como), in ricordo delle vittime del Covid-19", ha annunciato il governatore con un post su Facebook".

Come è noto la nostra Regione è quella che più a pagato a caro prezzo la pandemia con un numero di morti correlate al covid davvero impressionante. Ora si spera nel vaccino ma la strada per il ritorno alla normalità appare ancora lunga,