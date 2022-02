Lugano addio (covid)

Da quando la Svizzera ha detto addio alle restrizioni covid, a pochi passi da Como si respira tutta un'altra aria. Sembra quasi di essere tornati alla vecchia (e mai dimenticata) normalità. Ma non è solo all'aperto che il clima è decisamente cambiato. Le differenze si notano soprattutto frequentando bar, ristoranti e anche musei. Sì, anche al chiuso sono infatti praticamente sparite ovunque le mascherine: sia i clienti sia i gestori non sono più obbligati a indossarle. Inoltre, per sedersi al tavolo di un ristorante, per visitare una mostra, come ad esempio Banksy, non occorre nemmeno mostrare alcun tipo di green pass. Una situazione che non è certo sfuggita ai molti comaschi che, approfittando della fine delle restrizioni, hanno trascorso lo scorso weekend godendo della piena libertà concessa a tutti in Canton Ticino. E così, mentre in Italia ancora non si capisce quando verrà abbandonato il green pass - che ancora occorre anche per sedersi a un tavolo in piazza o addirittura per comprare un libro - in Svizzera si vive felicemente l'attesa svolta. Sembra insomma che Lugano abbia detto addio al covid. E i dati finora sembrano dare ragione alle autorità elvetiche.