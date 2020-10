Covid, Londra: quarantena obbligatoria per chi arriva dall'Italia

Scatta la quarantena per chi dall'Italia dovrà recarsi nel Regno Unito, questo a partire da domenica 18 ottobre. Lo stesso provvedimento, nel Regno Unito era già in vigore per Spagna e Francia ma adesso entra nella "black list" anche l'Italia. Il governo britannico ha preso questa decisione in base all'impennata di casi positivi nel Belpaese. Quindi da domenica chiunque vorrà recarsi in UK,dovrà compilare un modulo dove indicare il luogo della quarantena, dove le dovute autorità potranno controllare. Le multe, in caso di inottemperanza, potranno arrivare fino a 1000 sterline. Il Regno Unito ha inserito oltre all'Italia, anche il Vaticano e San Marino nella lista dei Paesi in provenienza dai quali è obbligatoria una quarantena di 14 giorni. Lo ha specificato il segretario dei Trasporti, Grant Shapps, dicendo anche che la restrizione comincerà dalle 4 di domenica 18 ottobre.

Questa decisione sarà un brutto colpo anche per il turismo del lago di Como. Questa estate i turisti provenienti dal Regno Unito non sono mancati. Certamente questa nuova misura renderà difficili gli spostamenti non solo per i comaschi e gli italiani che lavorano o avevano esigenze di andare sa Londra ma anche per chi, eventualmente, avesse voluto godersi una vacanza autunnale sul lago di Como.