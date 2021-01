Lombardia e Como in zona rossa, fino a quando? Fissata la data dell'udienza al Tar

Domani, 21 gennaio, alle ore 12 è stata fissata l’udienza del giudice monocratico della sezione 3^ quater del Tar del Lazio, per il ricorso della Regione Lombardia (i dati di oggi) contro il Dpcm che determina la collocazione della Lombardia in zona rossa. Forse già da domani si potrà sapere qualcosa sul futuro di Como e della Lombardia.

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha agito velocemente in merito al collocamento della Regione in zona rossa. In primis chiedendo al ministro Speranza di ripensarci (in base a dati più aggiornati) e poi, ricevuta una risposta negativa, depositando prontamente il ricorso.

Il testo integrale è scaricabile a questo link https://www.lombardianotizie. online/ricorso-tar/