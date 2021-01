Lombardia e Como restano in zona rossa: il Tar rimanda la decisione

Nulla da fare. Per oggi e almeno fino a lunedì 25 gennaio la Lombardia, e quindi Como, resteranno in zona rossa. Il Giudice del Tar del Lazio, nell'udienza di oggi ha preso tempo per poter valutare correttamente la situazione ed ha rinviato il tutto a lunedì. La riunione di oggi, che vedeva come avvocato difensore della Regione Lombardia Federico Freni, è stata breve. Durante l'udienza il legale, come riportato anche sul Corriere della Sera, ha dichiarato di comprendere che una "... mera sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato creerebbe un vuoto regolamentare" ma comunque ha chiesto di verificare la correttezza dei dati utilizzati. Questo, come riportato nel ricorso "non causerebbe un vuoto nell’ordinamento ma costituirebbe uno stimolo per l’amministrazione intimata a rivedere il proprio giudizio, eventualmente implementando i dati e le informazioni a sua disposizione, orientando la propria azione ai principi che codesto giudice vorrà indicargli".

A questo punto saranno fondamentali i dati dei prossimi giorni.