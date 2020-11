Il Governo vuole mantenere la Lombardia in zona rossa fino al 3 dicembre: è scontro tra Fontana e Conte

"Nonostante la mia opposizione, il Governo intende mantenere in vigore fino al 3 dicembre le attuali misure restrittive e, quindi, lasciare la Lombardia in zona rossa". Lo ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana che ha ricordato come "nel DPCM sono presenti automatismi secondo i quali la Lombardia è da due settimane pienamente nei parametri previsti per il passaggio in zona arancione".

Fontana ha affermato di a fatto presente al Governo che, così come si applicano automatismi in senso negativo, "gli stessi devono essere attuati quando la situazione migliora".

Continuerò a farmi portavoce verso l'Esecutivo - ha concluso il governatore leghista - anche a nome dei sindaci che hanno espresso il medesimo parere, affinché la Lombardia, come previsto dagli indicatori, entri in zona arancione prima possibile. Restare in zona rossa significa non fotografare la realtà dei fatti e non considerare i grandi sacrifici dei lombardi".