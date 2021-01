Perché la Lombardia non merita la zona rossa: tutti i numeri che la rendono più sicura di altre regioni

Il vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, sollecita nuovamente il ministro della Salute Roberto Speranza a una decisione di sospensiva in attesa dell'aggiornamento degli indici RT basato su dati che configurerebbero per Regione Lombardia un livello di rischio attuale tutt'altro che da zona rossa, come le tabelle sotto riportate dimostrano.

"La revisione sollecitata per martedì sulla base di questi dati - commenta Letizia Moratti - potrà essere molto più puntuale e oggettiva e dimostrare il minor grado di rischio di Regione Lombardia. Si tratta di una sospensiva di 48 ore che sono certa troverà poi una conferma definitiva per l'intera Regione a seguito del ricalcolo aggiornato degli indici che alla data del 16 gennaio a Regione Lombardia risulterebbe di 1,01 in decremento dall'1,17 di domenica 10 gennaio".